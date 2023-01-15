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وقال مختار، إن المشروع يستهدف التطوير ورفع الكفاءة والرصف لشارع سعد زغلول ومدخل المنصورة ناحية كوبرى الشرقاوة.
وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يجب التنسيق الكامل فيما بين قطاعات المرافق لمتابعة توقيع المسارات لشبكات المرافق بالشوارع لتلافى أى معوقات قبل البدء فى أعمال الرصف.
وتابع أن أعمال التطوير والرصف للشوارع المذكورة يأتى ضمن الخطة الموسعة للمحافظة لتطوير كل شوارع وميادين المنصورة ضمن الخطة الاستثمارية لتظل المنصورة عروسا للنيل.
وأشار إلى أن ذلك يأتى من خلال رصف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير المناطق الخضراء والأماكن الترفيهية، وتطوير المحاور المرورية للحد من التكدس المرورى بالمدينة.
وأوضح أن هناك 150 مليون جنيه دعم إضافى للخطة الاستثمارية بالدقهلية هذا العام.
وأشار "مختار"، إلى أهمية التنفيذ لكل الأعمال المقرر تنفيذها وفقا للأصول الهندسية والفنية، مؤكدا ضرورة الاهتمام ببالوعات الأمطار، وأن يتم التطوير بصورة حضارية وجمالية تساهم فى تحسين الصورة البصرية للمواطنين.
حضر الاجتماع المهندس الزناتى عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، والمهندس سامح نوار بمديرية الطرق بالدقهلية، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذة إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة والدكتور أحمد محمدى استشارى المشروع والمهندس محمد جبر عن الشركة المنفذة.يستعرض التصميمات المبدئية لتطوير (صور)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية يستعرض التصميمات المبدئية لتطوير طرق ومحاور المنصورة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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