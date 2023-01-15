عاجل- مدبولى: توافر جميع السلع فى معارض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال كلمته بمؤتمر صحفى على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان"، اليوم الأحد، أن السلع المتوافرة داخل معرض "أهلا رمضان" متوفرة فى جميع المحلات الخارجية، موجها الشكر لاتحاد الغرف التجارية لقدرته على توافر السلع حتى نهاية شهر رمضان.

وأكد أن منافذ معارض أهلا رمضان، متوافرة على مستوى محافظات كافة، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت السلع الاستراتيجية لمدة 4 أشهر مقبلة، وفى متناول جميع الأسر، كما أعلن عن توافر كل السلع الناقصة فى السوق.