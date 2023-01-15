وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقان على البدء فى تنفيذ أعمال إنشاء إستاد بورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 06:24 مساءً - اتفق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على المُضى قدماً فى تنفيذ أعمال إنشاء إستاد بورسعيد وفق المعايير الدولية ، والمخططات الهندسية المحددة، ليمثل قيمة مُضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد بديوان الوزارة، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وعدد من قيادات الوزارة.

أكد الدكتور أشرف صبحى على أن مشروع إستاد بورسعيد يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة فى مشروع إنشاء إستاد بورسعيد، لإدخال الفرحة على قلوب أبناء بورسعيد، وتحقيق ما يتمنوه بوجود استاد يليق بالمحافظة الباسلة.

من جانبه، كشف المهندس هانى ضاحى أنه سيتم البد فى أعمال الأساسيات الخاصة بالإستاد، وملتزمون بالمخطط الموجود وفق التعاقد المبرم مع مراعاة جميع الملاحظات التى تمت الإشارة إليها، مبيناً أنه ستكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع على صعيد إنشاء إستاد بورسعيد الفترة المقبلة.

فيما نقل الدكتور محمود حسين تحيات وتقدير أبناء بورسعيد إلى السيد رئيس الجمهورية، على هذا المشروع الكبير الذى يلبى تطلعات أهالى بورسعيد، لافتا إلى الدعم الكبير من جانب وزير الشباب والرياضة لهذا المشروع، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.