النني خارج القائمة.. تعرف على التشكيل الرسمي لقمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 06:24 مساءً - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، وأنطونيو كونتى مدرب توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى قمة منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وخرج الدولى المصرى محمد الننى من قائمة أرسنال فى ديربي شمال لندن الليلة أمام توتنهام هوتسبير.وجاء تشكيل أرسنال كالتالى..

رامسديل - وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو - بارتى - تشاكا - أوديجارد - ساكا - مارتينيلي - إيدي نيكيتاه.

تشكيل أرسنال

فيما ضم تشكيل توتنهام كل من:

لوريس، دوهرتي، روميرو، داير، لينجليه، سيسنيون، هويبيرج، سار، كولوسفسكي، سون هيونج مين، هاري كين.

تشكيل توتنهام

ويدخل أرسنال مواجهة الليلة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، على الرغم من التعادل السلبى أمام نيوكاسل يونايتد على "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ويظل فريق أرسنال متربعاً على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز فى 14 مباراة والتعادل فى 2 وخسارة 1 وتسجيل 40 هدفاً وتلقى 14 هدفا.

ويخوض الجانرز مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما تأهل مؤخرا إلى الدور 32 من عمر بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالفوز على نظيره أكسفورد يونايتد بنتيجة 3-0.

وكان فريق توتنهام حقق فوزا عريضا على مضيفه فريق كريستال بالاس، برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "سيلهرست بارك"، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ورفع توتنهام رصيده للنقطة 33 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 10 انتصارات بالإضافة إلى ثلاث تعادلات وتلقى 5 هزائم.