وزير الصحة: رقمنا في الترتيب الدولي بمجال السياحة العلاجية متأخر جدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 06:23 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مصر لديها مقومات السياحة العلاجية والتي أصبحت صناعة هامة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جهود كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لدعم تشجيع السياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، استنادًا إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب - لمناقشة موضوع السياحة العلاجية في ظل تمتع مصر بالعديد من المواقع العلاجية الاستشفائية ومالها من أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، كذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب خليفة رضوان في ذات الشأن، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وتابع وزير الصحة في كلمته: "موضوع السياحة العلاجية تم بحثه والكلام عليه منذ أكثر من 30 سنة ولا يتم أي شيء، ولو فكرنا بنفس الطريقة لن نقدم شيئا خصوصا أن رقمنا في الترتيب الدولي في مجال السياحة العلاجية متأخر جدًا، مصر رقم 26 من 40 دولة".

وعلى جانب آخر، استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش اللقاء، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات رعاية المرضى والحلول الطبية المتطورة، وكذلك تبادل الخبرات والتعاون في مجال السياحة العلاجية وتقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى امتلاك مصر جميع المقومات والإمكانات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

واستعرض اللقاء، إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية متميزة تضاهي المعايير العالمية، وقدرتها على تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها، وخاصة بالمحافظات السياحية المُطبق بها المنظومة، وعلى رأسهم مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر.