من جانبه، قال أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية القائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية الدكتور محمد حلمى الغُر، إن التقدم يشمل كل الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب فعليه التقدم بكل مستنداته الورقية للجامعة وأن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات وعلى الكليات القائمة بالفعل.
وتابع أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها فى الفصل الدراسى الأول، وأن الأولوية فى القبول لأسبقية التقدم والأعلى مجموعًا.
وفيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أكد الغُر، أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتبارى للطالب والذى يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفى وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدى)، وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.
وأضاف أنه فى حالة رغبة الطالب فى تغيير جهة اختياره، فعلى الجامعة المسجل بها القيام بإلغاء تسجيله من على النظام الإلكترونى حتى يتسنى قبوله بجامعة أخرى.
بدوره، أشار المستشار الإعلامى المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار، إلى أنه على الجامعات التى لا ترغب فى استقبال طلاب جدد خلال الفصل الدراسى الثانى الإعلان عن ذلك عبر صفحاتها الرسمية.
وأوضح أن جامعات مصر المعلوماتية، والإسكندرية الأهلية، والإسماعيلية الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والزقازيق الأهلية، وجنوب الوادى الأهلية، أبدت عدم رغبتها فى قبول طلاب جُدد بالفصل الدراسى الثانى.
ولفت إلى أنه سوف يتم الالتزام بالأعداد المقررة لكل تخصص علمى بكل الجامعات الخاصة والأهلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الثانى السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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