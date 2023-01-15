محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى أجا المركزى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد مستشفى أجا المركزى بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، وممثلى مديرية الإسكان المشرفين على أعمال التطوير الجارية من حيث أعمال التطوير والصيانة الجارية التى تتم داخل المستشفى تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالدقهلية والتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمرضى والمترددين على أكمل وجه ولقاءه بعدد من المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى لتلقى الرعاية الصحية موجها بسرعة تلبية كافة احتياجاتهم وحل مشاكلهم.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية للمرضى والمترددين على المستشفى وأيضاً وجه لمدير المستشفى بالحفاظ على مستوى النظافة العامة والصيانة الدورية لكافة الأقسام والمصاعد الكهربائية والشكل العام للمستشفى.

وأكد المحافظ للمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى بالكامل مع ضرورة التنسيق والتعاون الكامل مع المجتمع المدنى وتعظيم قيم المشاركة المجتمعية لخدمة المرضى وتلبية كافة احتياجاتهم.

شملت زيارة محافظ الدقهلية تفقد العناية المركزة للقلب والتى تضم 6 أسرة، والعناية العامة والتى تضم 9 أسرة، وقسم الغسيل الكلوى ويضم 59 ماكينة غسيل، وقسم حضانات الأطفال ويضم 24 حضانة، وبنك الدم التجميعى، وقسم الأشعة المقطعية والعادية، وقسم العمليات الجديد، وتفقد مطبخ إعداد الطعام للمرضى، وتضم المستشفى 189 سريرا.

يذكر أن أعمال التطوير الجارية داخل مستشفى أجا المركزى تشمل "صيانة كافة المصاعد الكهربائية لخدمة المرضى، وصيانة وجهات المستشفى، ودورات المياه الخاصة بقسم الاستقبال والطوارئ والمبنى الإدارى، وخطوط الصرف الصحى الداخلية والعمومية، وخطوط مياه الشرب، وإنشاء جراج للسيارات، ودفن كوابل الكهرباء، وإنشاء بلاطات خرسانية فى مداخل المستشفى".