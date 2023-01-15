الهروب إلى مصر فى عظة القداس الإلهى بكنيسة النجيلة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك اليوم، صلاة القداس الإلهى، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بقرية النجيلة، التابعة لمركز المنشاة، بمشاركة الأب أندراوس رفعت، راعى الكنيسة.





وألقى صاحب النيافة كلمة العظة حول "الهروب إلى مصر"، مؤكدًا إن قصة الهروب، تشير إلى أن الرب يسوع تجسد، وشابهنا فى كل شئ ما عدا الخطيئة. وأضاف الأب المطران: إن فكرة الهروب تحول أنظارنا إلى حتمية الابتعاد عن الشر، وعدم الانزلاق إليه، فالشر يؤدى إلى الغضب، وعندما يفقد الإنسان التحكم فى إرادته، يتحول إلى قاتل، كما فعل هيرودس، بقتل الأطفال دون العامين.

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