تعليم الغربية تواصل فعاليات قوافل مراجعات مواد الشهادة الإعدادية

ويأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتنفيذا لخطة الدولة للنهوض بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية إلى جانب توعية النشء بمواجهة الإشاعات والتصدى لها.
وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن الفعاليات تقام بالمراكز التالية (بمركز شباب المعتمدية بالمحلة الكبرى، ومركز شباب إبيار بكفر الزيات، ومركز شباب شرشابة بزفتى، ومركز شباب محلة مرحوم بطنطا ومركز شباب البندرة بالسنطة، ومركز شباب شبشير الحصة بطنطا، ومركز شباب مدينة سمنود بسمنود، ومركز شباب بوريج بقطور ومركز شباب محلة أبو على بالمحلة الكبرى ومركز شباب كفر الحمام ببسيون).
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمحافظ طارق رحمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ويسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز تلك المقار بالشاشات والصوتيات اللازمة، كما تم ترشيح المعلمين المتميزين لمراجعات المواد الدراسية المختلفة للشهادة الإعدادية.
وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمديرية الشباب والرياضة بالغربية والمعلمين المشاركين فى تقديم كل المراجعات لأبنائنا الطلاب ولكل من ساهم فى تنفيذ تلك القوافل والتى تقدم مستوى تعليمى متميز للطلاب من خلال هذه المراجعات الدراسية المتنوعة فى كل المواد الدراسية وللجهد المبذول خلال فعاليات القوافل والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
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