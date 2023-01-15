معلومات الوزراء يحتفى بالمشروعات التنموية بشمال سيناء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سلَّط الفيديو الضوء على أبرز المشروعات التنموية والخدمية المنفذة والجارى استكمالها على أرض شمال سيناء، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التى يتبنَّاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى آخر تطوراتها فى جولة موسَّعة بالمحافظة.





وقد ارتبطت تلك المشروعات التنموية العملاقة بهدف إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على محاربة الإرهاب بالتنمية.

ومن أبرز تلك المشروعات:

• مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، والذى يتم تنفيذه من قِبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة أكثر من 535 فدانًا على الطريق الدولى العريش – رفح، بتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، و400 بيت بدوى، ومنطقة خدمات شاملة، تتضمن: نقطتى شرطة ومطافئ، ومكتب بريد وسنترالًا، ومخبزًا، ومحلات تجارية، وسوقًا تجاريّة، ومدرسة تعليم أساسيّ، ومسجدًا، وحضانتين للأطفال.

• مشروع تطوير وحدات الإسكان التعاونى بحى المساعيد بالعريش‎‎، لترميم 105 عمارات، بإجمالى 2337 وحدة سكنية، تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أى كلفة مالية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 440 مليون جنيه.

• مشروع محطة محولات كهرباء الشلاق بمدينة الشيخ زويد، لتزويد مدينتى الشيخ زويد ورفح، بإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء، كما تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول، تضيف 600 ميجاوات للكهرباء، بالإضافة إلى محطة كهرباء رئيسة بحى المساعيد بطاقة تشغيل 700 ميجاوات، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 300 ألف م3/يوم، يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن.

• تطوير جامعة العريش، والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2016 بعد فصلها عن الجامعة الأم "جامعة قناة السويس"، بحجم استثمارات يتم تنفيذها بنحو 1.3 مليار جنيه، وبإجمالى عدد طلاب فى وقتنا الحالى 7292 طالبًا وطالبة، تضم 11 كلية منها: التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى، والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى، والطب البيطرى، والطب البشرى، والحاسبات والمعلومات.

• تطوير مستشفى العريش العام على 4 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى، تطوير مبنى الطوارئ، ومحطة طلمبات الحريق الرئيسة، ومحطة كهرباء. كما تم استحداث مبنى للغسيل الكلوى، يتضمن 85 ماكينة بالمرحلة الثانية، وتطوير الدور الثانى والثالث بمبنى الطوارئ، وإنشاء مبنى إدارى بالمرحلة الثالثة، إلى جانب رفع كفاءة أنظمة الكهرباء والحريق والتكييف للعيادات الخارجية، ومبيت الممرضات، ومبنى المعامل المشترك بالمرحلة الرابعة من المشروع.

• تطوير ميناء العريش البحرى، ليصبح منفذًا مهمًا لتصدير المنتجات السيناوية، على الساحل الشمالى لمدينة العريش، والانتهاء منه خلال الربع الأول من 2024؛ حيث تمت إضافة 540 فدانًا للميناء، ما يعادل 11 ضعف مساحته، وتعميق الغاطس بالميناء من 7م إلى 13م، وإنشاء رصيف بحرى بطول 250م، وجارٍ استكمال وتنفيذ كل من: حاجز الأمواج الشرقى 500م، وحاجز الأمواج الغربى 1250م.