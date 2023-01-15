استمارة الثانوية العامة 2023.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة

جدة - نرمين السيد - ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال هذا الرابـط:

https://moe-register.emis.gov.eg/

ويتاح التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، بعد استلام كل طالب البريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكترونى الموحد، عبر هذا الرابــــط :

https://office365.emis.gov.eg/

خطوات التسجيل باستمارة الثانوية العامة:

1- بعد الحصول على البريد الإلكترونى الموحد، يدخل الطالب على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونى.

2- الضغط على "تسجيل دخول".

3- إدخال البريد الإلكترونى الموحد.

4- إدخال الرقم السرى وتاريخ الميلاد لتظهر استمارة الثانوية العامة.

5- إدخال البيانات المطلوبة: صورة الطالب، الشعبة، بيانات المواد.

6- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

7- حفظ الاستمارة بصيغة PDF ومن ثم طباعتها وتقديمها لإدارة المدرسة مع باقى الأوراق المطلوبة.

وبعد الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الورقية بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثانى.

الأوراق المطلوبة:

ويتعين على طلاب الثانوية العامة تقديم مجموعة من الأوراق لإدارة المدرسة تتضمن:

1- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب "يجب مراعاة أن تكون الصورة المقدمة للمدرسة هى نفس الصورة التى ترفق باستمارة الثانوية العامة الإلكترونية"

2- أصل شهادة الميلاد وصورة منها "كمبيوتر".

3- صورة بطاقة شخصية لكل من الطالب وولى الأمر.

4- طباعة استمارة الثانوية العامة الإلكترونية بالألوان لجميع الطلاب "جدد وراسبين".

5- توقيع إقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

6- إقرار راسبين للطالب الراسب فقط.

7- إيصال توريد 20 جنيها حوالة بريدية فى حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط وصورة منه.

8- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

9- إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيها بالبريد المصرى وصورة منه.

10 إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصرى وصورة منه.

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022\2023 يوم 10 يونيو القادم ولمدة شهر كامل.