من المدارس للمستشفيات ومراكز الشباب.. حياة كريمة تغير وجه المنوفية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - انتهت العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الأكبر فى تاريخ مصر والتى غيرت وجه عدد كبير من قرى المنوفية، حيث سابق العاملون بهذه المشروعات الزمن لإنجاز المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة بنطاق المحافظة.





فى هذا الإطار، انتقلت عدسة "دوت الخليج" إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لرصد حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى مختلف المجالات التى تمس المواطنين مباشرة، على صعيد التعليم والصحة وخدمة المجتمع والمراكز التكنولوجية ووحدات الإسعاف والطرق والصرف الصحى، وغيرها العديد من المشروعات التى بحسب سكان هذه المناطق "غيرت وجه هذه القرى تماماً". ومن المقرر تطوير إجمالى 81 قرية بمركزى الشهداء وأشمون بالمنوفية بواقع 66 قرية "أم، وفرعية" و190 تابعًا "كفرا ونجعا" بأشمون، وعدد 27 قرية و 99 تابعًا بالشهداء وفقاً للخطة الموضوعة وطبقاً للجدول الزمنى المقرر، فضلا عن ميزانية تتجاوز حوالى الـ 9 مليارات جنيه. كما التقت عدسة "دوت الخليج" بعدد من المواطنين والعاملين على إنجاز تلك المشروعات ومتطوعى مبادرة حياة كريمة بمركز الشهداء.

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