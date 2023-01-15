فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للتيرم الثانى.. السبت

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023 بدءًا من يوم السبت المُقبل الموافق 21/1/2023 على أن ينتهى التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.





ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حلمى الغُر، أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، إلى أن التقدم يشمل كل الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب، فعليه التقدم بكل مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها فى الفصل الدراسى الأول، وأن الأولوية فى القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.

وفيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أكد الغُر أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتبارى للطالب، والذى يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع +5% لاختبار التفكير النقدى)، بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

وأكد الغُر أنه فى حالة رغبة الطالب فى تغيير جهة اختياره، فعلى الجامعة المسجل بها، القيام بإلغاء تسجيله من على النظام الإلكترونى، حتى يتسنى قبوله بجامعة أخرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه على الجامعات التى لا ترغب فى استقبال طلاب جدد خلال الفصل الدراسى الثانى الإعلان عن ذلك عبر صفحاتها الرسمية، موضحًا أن جامعات مصر المعلوماتية، والإسكندرية الأهلية، والإسماعيلية الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والزقازيق الأهلية، وجنوب الوادى الأهلية، أبدت عدم رغبتها فى قبول طلاب جُدد بالفصل الدراسى الثانى.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أنه سيتم الالتزام بالأعداد المقررة لكل تخصص علمى بكل الجامعات الخاصة والأهلية.