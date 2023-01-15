مؤتمر وزير الخارجية مع نظيره الصينى.. توافق على المواقف الإقليمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ردا على سؤال حول الاحتفال العام المقبل بمرور 10 سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الصينى.

وأضاف شكرى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة أدت لتنسيق أعمق تجاه القضايا الإقليمية والدولية أسهمت فى احتواء الأزمات والتعامل مع التحديات، مشيدا بموقف الصين الداعم للحفاظ على استقرار الدول التى اهتزت وأهمية استعادة الاستقرار بها وممارسة مؤسسات الدولة لدورها وتلبية تطلعات شعوبها.

وأكد وزير الخارجية أنه تم التنسيق بين البلدين فى منظومة العلاقات الدولية والتأكيد على ميثاق الأمم المتحدة وعدم التعامل مع القضايا بازدواجية وإنما بالعدالة وبعيدا عن الصراع العسكرى أو التدخل فى الشؤون الداخلية.

وأعرب عن التطلع لاستمرار العلاقات بين البلدين والارتقاء بها لمستويات أرحب، مؤكدا أن الثقة فى التعامل هى الأساس وأن هذه الثقة متوفرة بشكل مطلق، وننظر للتجربة الصينية بكل احترام وإعجاب ومكانة دولية مرموقة.

وأوضح الوزير شكرى أنه خلال اللقاء تم بحث الوضع الإقليمى والقضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمة الأوكرانية، ومستجدات القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، كما تم بحث قضية سد النهضة وكان هناك تفهم من الجانب الصينى فى كل القضايا والاستعداد للإسهام فى الوصول لحلول، كما تم بحث عدد من القضايا الملحة منهم قضية الأمن الغذائى.

وردا على سؤال حول ما يشهده العالم من اضطرابات ورؤية الصين تجاه قضايا الشرق الأوسط، قال وزير خارجية الصين إن دول الشرق الأوسط تشهد فى السنوات الأخيرة قيامها بتقوية ذاتية والتنمية، ومن جهة أخرى ما زال هناك عناصر من عدم الاستقرار وتشهد عدة دول الكثير من الاضطرابات وتدخلات خارجية تؤدى لتخريب المنطقة وندعو الدول من خارج الشرق الأوسط عدم التدخل فى المنطقة، وندعو إلى تقديم المزيد من الدعم الإنمائى لدول المنطقة لمساعدتها على مواجهة التحديات من الغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية وتطبيق تعددية الأطراف واحترام تاريخ وثقافة الشرق الأوسط بدلا من صنع فوارق.

كما دعا وزير الخارجية الصينى شعوب المنطقة لاكتشاف طرق تنموية بنفسها وحل قضاياها بنفسها، وأكد أن مصر ذات وزن كبير وتلعب دورا مهما فى حفظ السلام والأمن ولدينا مواقف متطابقة تجاه الشرق الأوسط.

وردا على سؤال حول القضية الفلسطينية ودور الصين فى حلها، قال وزير خارجية الصين إن القضية الفلسطينية مسألة جوهرية تتعلق بالعدالة والإنصاف الدوليين، وأكد الرئيس الصينى شى أن الظلم الذى يعانى منه الشعب الفلسطينى لا يجوز أن يستمر ويجب على المجتمع الدولى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والأرض مقابل السلام وسعى الجهود الحميدة لتقديم مساعدات للشعب الفلسطينى.

وأعرب عن قلق الصين الشديد تجاه تصاعد التوتر فى الأراضى الفلسطينية، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى القائم للقدس الشريف، داعيا إسرائيل للتوقف عن الاستفزازات للفلسطينيين.

وقال إن سبب تفاقم الأوضاع يعود لتعثر عملية السلام وعدم حل الدولتين وأهمية قيام المجتمع الدولى والدول الكبرى دفع مفاوضات السلام، مشيدا بدور مصر المهم فى دعم القضية الفلسطينية، ونحرص على تعزيز التواصل مع مصر لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.