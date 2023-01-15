انت الان تتابع خبر حالة الطقس الأيام القادمة.. سقوط أمطار وشبورة ورياح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام القادمة، والتي تكون حتى يوم الجمعة المقبلة، وجاء ذلك عبر بيان رسمي للهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، موقع الفيس بوك، وجاءت كافة التفاصيل على النحو التالي.

وأوضحت الهيئة بأن الطقس خلال تلك الفترة، يكون بارد في الصباح الباكر، فيما يكون الطقس معتدل خلال فترة النهار، وذلك على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبدء من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة، يوجد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وذلك على نشاط رياح على بعض المناطق، وعلى فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

كما يشهد الطقس اليوم سقوط أمطار تكون ما بين خفيفة إلى متوسطة وتصل إلى غزيرة وذلك على الاسكندرية وشمال الوجه البحري ومطروح والسلوم ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا

أما بالنسبة لحالة الطقس غدا تشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة ما بين 30% إلى 40%.