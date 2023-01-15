الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة المعلمين والتوسع في إنشاء المدارس المتميزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 03:30 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، والتوسع فى إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد في فترة ما قبل التعليم الجامعي، بهدف صقل الأجيال الجديدة علمياً وثقافياً ومعرفياً.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التعليم الأساسي بمختلف محاورها".