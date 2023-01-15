القوى العاملة: 17 إتفاقية مفاوضة جماعية خلال عام عَزّزت علاقات العمل بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 03:29 مساءً - *الإتفاقيات إستفاد منها 25 الف عامل في قطاعات "السياحة والغذائية والكيماويات والبناء والاخشاب والبنوك والتأمينات والنقل البحري"

*" الدولة" تُطبق الحوار الإجتماعي في كافة المجالات وحريصة على ترسيخ "مبادئ المفاوضة" للمزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج .

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد عن نجاح 17 إتفاقية مفاوضة جماعية منذ بداية عام 2022 وحتى اليوم ،أشرفت عليها "الوزارة" ،وحققت مبدأ تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال" ،وقال البيان أن توجيهات مستمرة ويومية من الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إلى الوحدة المختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها،بالتواصل المستمر مع المنشأت التي تشهد توترات أو نزاعات ،لتطبيق مبادئ التفاوض الجماعي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ،موضحاً أن

الدولة المصرية التي تُطبق الحوار الإجتماعي في كافة المجالات حريصة على ترسيخ المفاوضة والحوار من أجل المزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج .

وجاء في البيان الصحفي أن جهود الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة نجحت منذ بدايةالمنقضى 2022 وحتى الان من إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، استفاد منها 25 ألفاً و 685 عامل وذلك في قطاعات السياحة والفنادق ، والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ، وصناعات البناء والأخشاب ، والنقل البحري ، والبنوك والتأمينات ، وتم نشرها في الوقائع المصرية طبقا لأحكام القانون .

وأشار البيان إلى تصريحات ياسر الشربينى مدير عام الادارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية ،والتي أوضح فيها،توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة تفعيل آليات تسوية منازعات العمل الجماعية بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل في جميع القطاعات الإنتاجية لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ،وأضاف إلى حرص "الوزارة" على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال ، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو المطلوب ، وتنظيم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل باتفاقيات عمل جماعية حددها القانون رقم 12 لسنة 2003 محددة المدة ويتم تجديدها من خلال أطرافها تلزم الطرفين ببنودها المتفق عليها وتشرف عليها وحدة مختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها ..