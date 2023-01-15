رئيس دولة الإمارات ونظيره الكوري الجنوبي يشهدان توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 03:29 مساءً - استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، نظيره الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، الذي يزور الإمارات.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بنظيره الصيني، مغرداً عبر تويتر: “أجرينا العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة.. وشهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم”.

وأكد رئيس دولة الإمارات: “تربطنا بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين”.

وشهد الرئيسان تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الجانبان شملت الآتي:

مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية.

مذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة البيئة في كوريا.

تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية.

مذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية.

ترتيبات تنفيذية بموجب الاتفاقية المبرمة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك كوريا للتنمية بشأن “شراكة الاستثمار السيادي”.

مذكرة بشأن التعاون المالي بين شركة طاقة وبنك التصدير و الاستيراد الكوري.

كما تبادل الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التالي :

إعلان مشترك بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوريا بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال “شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة”.

مذكرة بشأن التعاون الاستراتيجي لصناعة الدفاع.

اتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام “تخزين استراتيجي وتجاري” بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” وشركة النفط الوطنية الكورية.

مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل استراتيجية مشتركة لبرنامج تسريع الحياد الكربوني.

مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة “إس كيه” بشأن الشراكة الطوعية في أسواق الكربون في آسيا.

مذكرة بين ” مجلس توازن ” وصناعات الطيران الكورية المحدودة بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام.