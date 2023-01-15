«الأوقاف» توزع 20 طن لحوم فى 12 محافظة الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة «حق الوطن» التى أطلقتها وزارة الأوقاف، وسيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التى توزعها الوزارة شهريا على الأسر الأولى بالرعاية، لتكون مائتى طن لحوم، توزع على مائتى ألف أسرة شهريا، لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى؛ لتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام من خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أنه يجرى توزيع اللحوم على المحافظات التالية: الإسكندرية، وبنى سويف والمنيا والبحيرة وأسيوط والفيوم وقنا وكفر الشيخ والإسماعيلية ودمياط والأقصر وبورسعيد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يبلغ إجمالى ما جرى توزيعه 881 طنا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.