بيان مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأولياء الأمور، التأكيد على الطلاب المصريين فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج"، بتأدية الامتحانات المقررة عليهم خلال اليوم سواء بشكل إلكترونى أو ورقى عبر الدخول المباشر للمنصة الإلكترونية للامتحانات، وعدم اللجوء لأى برامج للدخول على المنصة والتواصل مع الدعم الفنى على المنصة فى حال مواجهة أى مشكلة.





وقالت الوزارة، فى بيان، اليوم الأحد، أنه جرى إتاحة الامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج، سواء النسخة الإلكترونية أو الورقية على مدار اليوم بالكامل.

وناشدت الوزارة، أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف أية شائعات تتردد حول إلغاء الامتحانات الإلكترونية، مؤكدة أن الرابط الوحيد المتاح للدخول على المنصة الرئيسية لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" هو التالى، اضغط هنا.

وانطلقت امتحانات الطلاب المصريين بالخارج بالصفوف من الأول الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، أمس السبت الموافق 14 يناير 2023، وتستمر حتى 22 من ذات الشهر، وفى اليوم الأول للامتحانات، واجه الطلاب مشكلات تقنية تمثلت فى تعطل المنصة الإلكترونية للامتحان، بعدها أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة منصة جديدة للطلاب تتميز بالسرعة والسهولة.

كما قررت الوزارة أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، لتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضى.

ومع بداية امتحانات اليوم، واجه بعض الطلاب صعوبات كذلك فى الوصول لمنصة الامتحان إلكترونية، لذا أصدرت الوزارة البيان المؤكد على استمرار إتاحة الامتحان الإلكترونى والورقى على مدار اليوم بالكامل.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بتشكيل لجنة فورية للتحقيق فى الأسباب التى أدت إلى تعطل إجراءات امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" والوقوف على المشكلات والمتسبب فيها، مع مجازات المسؤولين عن هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات القانونية وعرض نتائج التحقيق، يوم الاثنين الموافق 16 يناير.

وأضافت المصادر فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، أن الوزير أيضا وجه بالتنبيه على جميع القائمين على الامتحانات باتخاذ جميع السبل، فى مصلحة الطلاب ورفع أى معاناة عنهم، وتكليف الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى بمتابعة التحقيقات.