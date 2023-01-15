وزير الخارجية الصينى يزور مصر.. تعاون ثنائى مثمر عززته مياه النيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزيران، اليوم الأحد، فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة، حيث أشار "سامح شكرى" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل وزير الخارجية الصينى صباح اليوم، وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتأكيد على وجود الإرادة السياسية وتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب.

علاقات تاريخية

ووصف شكرى العلاقات بين البلدين، بأنها متجذرة فى عمق التاريخ خاصة وأن "الصين ومصر" لديهما تاريخ عتيق.

وقال إنه عقد مع الوزير الصينى جلسة مباحثات منفردة، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين حيث تم مناقشة تفعيل التعاون على المستوى الثنائى سياسيا واقتصاديا وعلى مساوى المتعدد، مشيرا إلى التوافق فى الرؤى والعلاقات، وأن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وبكين خلال السنوات الأخيرة أسهمت فى جهود مصر التنموية.

وبين "شكرى" أن الحضارة المصرية والحضارة الصينية، أسهمتا فى الحضارة الإنسانية، وأن العلاقات بين البلدين تقوم على مبادئ أساسية من الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الصين أعربت عن استعدادها لاستمرار تعاونها مع مصر فى مجال الصناعات، ونقل التكنولوجيا، والعمل على إدارة المنظومة الاقتصادية الدولية على أساس قواعد من العدالة ومراعاة مصالح الدول النامية.

ترحيب بسياح الصين

ولفت إلى أن السياحة تمثل نطاقا هاما للتعاون بين الجانبين، وأن مصر تعتمد على السياحة فى إطار ما تمثله للناتج لقومى المحلى، وترحب بالسياح الصينيين فى ضوء العلاقات العميقة التى تربط البلدين على المستوى السياسى، حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956 واستمرت على أسس العلاقات الدولية المستقرة الساعية لتحقيق السلام.

وتابع: نتطلع لزيادة أعداد السائحين الصينيين وتوفير كل سبل الراحة لهم وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تحتضنه مصر من ثلث آثار العالم والحضارة المصرية القديمة.

وأوضح شكرى أن زيارة وزير الخارجية الصينى إلى مصر تعكس الرغبة المشتركة لتوثيق العلاقات والارتقاء بها من خلال الآليات القائمة لاستمرار التواصل بين القيادتين وعلى مستوى وزيرى الخارحية والأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق المصلحة المشتركة، وتدعيم السلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن مصر تقدر الصين حضارة، وشعبا، وحكومة تقوم بدورها فى تحقيق السلم والاستقرار، ودورها كعضو دائم فى مجلس الأمن، وتطلعها لاستمرار التنسيق مع بكين فى الإطار المتعدد على أسس من تحقيق المصالح ليس فقط البلدين، ولكن لقطاع عريض من انتماءات مصر كدولة نامية فى إطار مجموعة الـ 77 والصين، والعلاقات العميقة بين الصين وإفريقيا، وأيضا العلاقات بين الصين والدول العربية، وكان آخر محطة لها القمة العربية الصينية بالرياض.

دعوة لزيارة بكين

وأوضح "شكرى" أن الوزير الصينى وجه له الدعوة لزيارة بكين، وستم تحديد توقيت ملائم للجانبين لتلبيتها، معربا عن التطلع للقاءات التى ستجمع قيادتى البلدين فى ظل العلاقات الشخصية العميقة التى أصبحت تربط فيما بينهما وأهمية استمرار توجيهاتهما للجهات الحكومية لتفعيل كافة مجالات التعاون.

مياه النيل حاضرة

وعبر وزير الخارجية تشين قانج عن سعادته بزيارة مصر بناء على دعوة من الوزير سامح شكرى وزير الخارجية، مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى للقاهرة عقب توليه حقيبة وزارة الخارجية الصينية، وتابع: إن الزيارة جاءت فى إطار جولة إفريقية"، موضحا أنه زار مصر عام 2016 ضمن الوفد الرسمى المرافق للرئيس الصينى شى جينج بينج، مشيرا إلى المثل المصرى «من يشرب من مياة النيل يعود إليه مرة أخرى».

وأكد أن مصر بلد له حضارة عريقة، تشهد تنمية وتحديث كلها أمل ونشاط وحيوى، متابعا: "أشعر بالدفء عندما أعود إلى مصر"، موضحا أن ذلك يعود إلى الحضارة التاريخية بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية الصينى على أن العلاقات المصرية الصينية استراتيجية شاملة، لافتا إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت فيها العلاقات بين الدولتين طفرة كبيرة فى مجالات مختلفة خاصة مكافحة جائحة كورونا.

وأوضح أن قيادتى البلدين التقيا فى بكين خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مشيرا إلى أن هناك رغبة حقيقة لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر والصين لآفاق أرحب واكبر.

مباحثات مثمرة

وقال قانج إنمباحثاته مع الوزير سامح شكرى كانت مثمرة وتطرقت إلى كافة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأنه تم التوصل إلى توافقات واسعة تجاه تلك القضايا وعلى مستوى التعاون الثنائى.

وأوضح الوزير الصينى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين قوية، مشيرا إلى دعم الصين لمصر فى جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة، وأن هناك حرص صينى على التعاون الاقتصادى مع مصر، وتشجيع زيادة استيراد المنتجات المصرية ، مستطردا: "نشجع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها فى مصر وقيام شراكات اقتصادية مع الشركات المصرية فى جميع المجالات الاقتصادية".

وأشار وزير الخارجية الصينى إلى أهمية زيادة التعاون الثقافى وتوسيع النواحى الإنسانية بين الشعبين المصرى والصينى، لافتا إلى أن الحكومة الصينية قامت فى الفترة الأخيرة بتعديل إجراءات الخاصة بصفر كوفيد، منوها إلى تشجيع حكومته لزيادة السياحة الصينية لمصر فى الفترة المقبلة.

زيادة الرحلات الصينية إلى مصر قريبا

وقال "سيتم قريبا زيادة رحلات الطيران المباشر إلى المطارات المصرية والصينية لتعود تدريجيا إلى المستوى الذى كانت عليه قبل جائحة كورونا"، موضحا أن هناك تطابق فى الرؤى بين مصر والصين تجاه عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأن هناك تأكيد من الجانبين على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.