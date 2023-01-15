السيسى يوجه بتطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وإنشاء المدارس المتميزة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم الاساسى بمختلف محاورها.

ووجه الرئيس، فى هذا السياق بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، والتوسع فى إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها، وذلك فى إطار التوجه الاستراتيجى والثابت للدولة بدعم الاستثمار فى التعليم من أجل المساهمة فى بناء الشخصية المصرية منذ المهد فى فترة ما قبل التعليم الجامعى، بهدف صقل الأجيال الجديدة علميا وثقافيا ومعرفيا.

كما وجه الرئيس، بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع فى المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعى المجتمعى بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التى تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خصوصا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الدكتور رضا حجازى، استعرض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسى فى مصر بعناصره المختلفة، لا سيما دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم وتأهيل مديرى المدارس، فضلا عن تطوير المناهج فى المراحل الدراسية المختلفة.

كما عرض وزير التربية والتعليم، خطة الوزارة لتطوير منظومة المدارس وإنشاء مدارس جديدة على مستوى الجمهورية، خصوصا سلسلة مدارس "مصر المتميزة" والتى تعمل بنظام اليوم الكامل، إلى جانب "المدارس الرسمية الدولية IPS" وعددها 20 على مستوى المحافظات، وكذلك مدارس النيل وخطط الوزارة لتسويق شهادتها داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الهيئات الأكاديمية العالمية المتخصصة فى منح الاعتمادات ذات الصلة والتى ستقوم بدورها بتدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بهذه المدارس، فضلا عن المدارس المصرية اليابانية وإنشاء المزيد منها وفقا لمعايير الاعتماد اليابانية والتى تقوم على تقديم التعليم متكامل الجوانب "تاكاتسو"، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمساهمة فى تقديم تعليم فنى راقى ومتطور ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية التى تذخر بها مصر، وكذلك يفتح مجالات العمل الخارجية أمام الخريجين المتميزين من تلك المدارس.

واطلع الرئيس، كذلك على جهود وزارة التربية والتعليم لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كل من مديريات التربية والتعليم المختلفة، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، ووجه بقيام وزارة التربية والتعليم بالمراجعة الدورية للمنشآت والمبانى التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الحكم المحلى بالمحافظات.