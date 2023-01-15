رئيس جامعة الأزهر: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس جامعة الأزهر، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم، الأحد، على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى الـ13 للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت بعنوان "الأمراض المنقولة جنسيا وباء متجدد.. المخاطر والوقاية من منظور الإسلامى" والذى ويستمر لمدة 3 أيام، أن الأزهر بمختلف مؤسساته التعليمية والتى تبلغ 180 مؤسسة تعليمية وتعتبر أكبر جامعة على مستوى العالم تقدم خدماتها التعليمية للعالم أجمع، مشيرا إلى أن الأزهر حاليا يوجد به أكثر من 60 ألف وافد من مختلف بلدان العالم منهم 10 آلاف وافد "طالب" يحصلون على منحة مصرية، حيث يكفل الأزهر الشريف بكل تكاليف إقامتهم فى مصر.

وأضاف أن هؤلاء الوافدين يعتبروا رسل الدولة المصرية والأزهر للعالم كله، كما أن خريجى جامعة الأزهر متواجدين فى العالم عن طريق البعثات العلمية، مشيرا إلى وجود فرع لجامعة الأزهر فى كازخستان وأن الأزهر حاليا يبحث إقامة فروع له فى بلدان أخرى.

وتابع رئيس جامعة الأزهر أن هناك إنشاءات جديدة لجامعة الأزهر، حيث من المقرر العام الدراسى المقبل افتتاح كلية جديدة للهندسة الزراعية بمحافظة بنى سويف لخدمة الطلاب من محافظات الصعيد.

ونوه رئيس جامعة الأزهر إلى حفاوة الاستقبال من قبل القائمين على المؤتمر فى دولة الكويت الشقيقة والوفد المصرى المشارك فى المؤتمر، مؤكدا الدور الرائد للأزهر الشريف حيث كان نقطة انطلاق المنظومة التعليمية فى دول الخليج العربى.

وحول كلمة رئيس جامعة الأزهر فى المؤتمر، قال إنه كلما ازداد العالم المتحضر فى تقدمه العلمى حسنا ورقيا ازدادت أخلاقه سوءا وانحطاط، لافتا إلى أن ذلك لا يسير وفق ما تقتضيه العقول الراجحة والمنطق السليم الذى يقول إن الإنسان كلما ازداد علما ازدادت أخلاقة حسنا وإن من عجائب ما ولد فى زماننا من مساوئ الأخلاق والفواحش إباحة المثلية الجنسية وقد صدر بإباحة هذه المثلية قوانين تحميها وتباركها وهى ارتكاسه فى حمأة الخبال وانتكاسة تشمئز منها الفطر السليمة إلى فعلة قوم لوط عليه السلام، مشيرا إلى ما نتج عن المثلية البغيضة من انتشار الأمراض داعيا عقلاء العالم أن يجتمعوا على كلمة سواء بينهم لتجريم هذه "المثلية البغيضة النكراء"، ووضع عقاب رادع لها ليتطهر الكون من رجسها.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الكويتى الدكتور أحمد العوضى إن هناك مجموعة من الفيروسات التى تستدعى التحرك الدولى لمواجهتها ومنها الفيروسات التى تنتقل عبر الممارسات المتعددة غير الشرعية والشاذة فى وقت يتسابق فيه المجتمع الغربى لشرعنه تلك العلاقات المحرمة.

وأضاف الدكتور العوضى أن أهمية المؤتمر تنبثق من انعقاده فى فترة زمنية يعانى كثيرون فيها من أمراض وأوبئة قديمة كانت أو جديدة، حيث بدأت تطفو على سطح الخريطة الصحية مجموعة من تلك الفيروسات وأن المؤتمر يحمل على عاتقه دراسة هذه الأمراض التى تصيب ربع سكان المعمورة تقريبا، ومنها الإيدز والالتهاب الكبدى بهدف مواجهتها وكبح جماحها وتعزيز الصحة العامة للمسلمين والبشرية جمعاء.

وأشار وزير الصحة الكويتى إلى أن أهم محاور المؤتمر تتمثل فى دراسة وبائيات هذه الأمراض فى دول العالم الغربى والإسلامى وأحدث طرق تشخيصها ومعوقاتها وكذلك توفير العلاج وتحدياته إلى جانب طرق الوقاية وتعزيز الصحة والتحديات التى تواجه الدول الإسلامية والأقليات المسلمة فى مواجهة هذه الأمراض.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى الكويت الدكتور أسد حفيظ إن المؤتمر يناقش موضوعات شديدة الأهمية، لافتا إلى أن ما سيسفر عنه المؤتمر من نتائج سيكون له أثر إيجابى مهم فى منع انتشار الأمراض، وأن التمسك بتعاليم الإسلام وأسسه ضرورى لمكافحة انتشار الأوبئة، لافتا إلى أن الإحصاءات الإقليمية والعالمية تشير إلى ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وأن الكويت لديها نظام رعاية صحية أولية ممتاز إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التركيز على منع انتشار الفيروسات والأمراض.

ويضم الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر برئاسة الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر، و10 من أساتذة وعمداء كليات الطب بجامعة الأزهر الشريف.