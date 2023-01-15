وزير الخارجية الصيني: من يشرب من مياه النيل يعود له مجددا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 02:26 مساءً - أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، أن زيارته هى الأولى لمصر بعد توليه منصبه، موضحا أنه زار مصر خلال عام 2016 مرافقا للرئيس الصيني، مضيفا: "هناك مثل مصري يقول من يشرب من النيل يعود له مجددا"، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين حيث تربط البلدين صداقة تاريخية وقائمة على أساس الشراكة، وحققت العلاقات قفزة كبيرة بين البلدين في ظل التعاون بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني، لافتا أن التواصل بين قيادتي البلدين مستمرة منذ فترة وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي مع الوزير شكري، أنه أجرى مباحثات موسعة على مستوى وزراء الخارجية، مضيفا: ونعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات، معربا عن شكره لمصر لدعم الصين في قضية تايوان، موضحا أن بلاده تحرص على العلاقات التنموية بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، مشجعا المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، داعيا لتعزيز التعاون على المستوى الفكري والثقافي.

وتطرق الوزير الصيني لجهود بلاده في ملف مكافحة كورونا، مشيرا لزيادة عدد السياح الصينيين لمصر.

شدد وزير خارجية الصين على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على أساس المصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، موضحا أن البلدين تعملان على مستوى قاعدة العلاقات الثنائية المشتركة.