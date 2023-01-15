البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون هيئة الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 02:25 مساءً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الدفاع والامن القومي بشأن مشرع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. و يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.

كما يهدف مشروع القانون تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

ومنح المستشار الدكتور حنفي جبالي الكلمة للعميد محمد راضي امين سر لجنة الدفاع والامن القومي من اجل استعراض ما جاء بتقرير اللجنة بشان مشروع القانون علي السادة الاعضاء واكد راضي علي ان اللجنة انتهت الي الموافقة علي مشروع القانون ودعت اللجنة السادة الاعضاء للموافقة علي مشروع القانون وفقا لما جاء من اللجنة