رئيس مجلس النواب يحيل عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 02:25 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، 7 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومشروع قانون "صندوق مصر الرقمية" إلى اللجان المختصة.

حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذي يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع، كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي –مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022، إلى اللجان المختصة.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13.050 مليون دولار أمريكي إلى المشروع، وقرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 ملايين يورو، إلى عدد من اللجان المشتركة.

وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022، كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أجريكول – كوريا، لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد (32) قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، إلى عدد من اللجان المشتركة.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سعد الدين و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم "صندوق قادرون باختلاف"، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، و مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي)، كما تم إحالة رسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة بإنشاء "صندوق مصر الرقمية"، وقد أخطرت اللجان المختصة.