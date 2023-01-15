السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل القطارات الإضافية، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى، لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.





كما تقرر فى إطار مساهمة الهيئة فى تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلى، تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس، اعتبارا من يوم 26-1-2023 حتى يوم 25-2-2023 بالإضافة إلى القطارات الموجودة يوميا، وأن القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها اعتبارا من يوم 26-1-2023 قطار رقم 1936 "VIP" من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:05 صباحا كالجدول المرفق، وقطار رقم 1938 "ثالثة مكيفة" من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا كالجدول المرفق. واعتبارا من يوم 27-1-2023 سيتم تشغيل قطار رقم 1937 "VIP" من أسوان الساعة 18:50 يصل القاهرة 07:05 صباحا كالجدول المرفق، وقطار رقم 1939 "ثالثة مكيفة" من أسوان الساعة 22:30 مساء يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحا كالجدول المرفق. وأوضح الهيئة، أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعى دائما فى تلبية رغبات جمهورها.

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