سامح شكرى: نتطلع للتنسيق مع الصين على المستوى المتعدد

جدة - نرمين السيد - شدد سامح شكرى، وزير الخارجية، على أهمية السياحة التى لها دور كبير فى دعم الناتج الدخل المحلى وتتطلع للتعاون مع الصين فى هذا المجال وزيادة عدد السياح الصينيين، موضحا أن مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال الصين خلال خمسينيات القرن الماضى.





وأشار وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أهمية استمرار التواصل بين القاهرة وبكين على كل الأصعدة وبين جميع المؤسسات لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، لافتا إلى اتفاق مصر بشكل كامل مع الصين لتحقيق السلم والاستقرار من خلال دورها فى مجلس الأمن، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع الصين على المستوى المتعدد على أساس المصلحة المشتركة. وأوضح وزير الخارجية أن التعاون بين القاهرة وبكين قائم فى عدد من المحافل المختلفة، كاشفا عن تلقيه دعوة من نظيره الصينى لزيارة بكين خلال الفترة المقبلة.

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