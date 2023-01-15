التحالف الوطنى.. توفير مشروعات وتمكين اقتصادى (فيديوجراف)  

جدة - نرمين السيد - ونجح التحالف فى تمكين صغا المزارعين من زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، كما وصلت خدماته لـ 25 مليون مواطن بالقرى عبر بنك الطعام المصرى. ونفذ التحالف 39.500 مشروع بتكلفة 1.185 مليار جنيه عبر جميعة الأورمان، وتم تسليم 570 مشروع كشك بتكلفة 14 مليون جنيه، وتنظيم فعاليات تدريبة بتكلفة 4 ملايين جنيه. ويستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، خلال 2023، تسليم 55 ألف مشروع بتكلفة 1.650 مليار جنيه، وتمويل 100 ألف رأس محسنة.

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