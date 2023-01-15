«القوى العاملة» تعلن توقيع 17 اتفاقية خلال عام لتحقيق ظروف عمل أفضل للعمال

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح 17 اتفاقية مفاوضة جماعية منذ بداية عام 2022 حتى اليوم، أشرفت عليها الوزارة، وحققت مبدأ تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال".





وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن هناك توجيهات مستمرة ويومية من الوزير حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إلى الوحدة المختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها، بالتواصل المستمر مع المنشآت التى تشهد توترات أو نزاعات، لتطبيق مبادئ التفاوض الجماعى بما يحقق مصالح كافة الأطراف.

وأوضح أن الدولة المصرية التى تطبق الحوار الاجتماعى فى جمعيع المجالات حريصة على ترسيخ المفاوضة والحوار من أجل المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وجاء فى البيان الصحفى أن جهود الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة، نجحت منذ بداية العام المنقضى 2022، حتى الآن، فى إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، استفاد منها 25 ألفا و685 عاملا، فى قطاعات السياحة والفنادق، والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، وصناعات البناء والأخشاب، والنقل البحرى، والبنوك والتأمينات، وجرى نشرها فى الوقائع المصرية طبقا لأحكام القانون.

وأشار البيان، إلى تصريحات ياسر الشربينى، مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، التى أوضح فيها توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة تفعيل آليات تسوية منازعات العمل الجماعية بين طرفى العملية الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل فى جميع القطاعات الإنتاجية لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ولفت إلى حرص الوزارة، على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو المطلوب، وتنظيم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل باتفاقيات عمل جماعية حددها القانون رقم 12 لسنة 2003 محددة المدة ويتم تجديدها من خلال أطرافها تلزم الطرفين ببنودها المتفق عليها وتشرف عليها وحدة مختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.