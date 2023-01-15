سامح شكرى: نرحب بالسياح الصينيين فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصينى، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الصين أبدت استعدادها لمعاونة مصر فى عديد من المجالات منها المجال السياحى، قائلا: "نرحب بالسياح الصينيين فى مصر".

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