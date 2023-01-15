السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 01:27 مساءً - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي وذلك لتلبية رغبات السادة المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب

ومساهمتاً من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي فقد تقرر تشغيل عدد 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان والعكس وذلك اعتبارا من يوم 26/1/2023 حتي يوم 25/2/2023 بالاضافة الى القطارات الشغالة يومياً وأن القطارات الإضافية التي سيتم يتشغيلها اعتبارا من يوم 26/1/2023 قطار رقم 1936 ( VIP ) من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً كالجدول المرفق . و قطار رقم 1938( ثالثة مكيفة ) من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا كالجدول المرفق

واعتبارا من يوم 27/1/2023 تشغيل قطار رقم 1937 ( VIP ) من أسوان الساعة 18:50 يصل القاهرة 07:05 صباحا كالجدول المرفق ً وقطار رقم 1939 ( ثالثة مكيفة ) من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً كالجدول المرفق 0

والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهورها.