إينى الإيطالية تعلن عن تفاصيل كشف الغاز الجديد قبالة سواحل مصر

جدة - نرمين السيد - واجه بئر Nargis-1 ما يقرب من 200 قدم (61 م) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين وتم حفره فى 1014 قدمًا (309 م) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث، يمكن تطوير الاكتشاف بالاستفادة من القرب من مرافق Eni الحالية.

ويؤكد Nargis-1 صحة تركيز Eni على Egypt Offshore، والذى ستطوره الشركة بشكل أكبر بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتى شرق.

ويبلغ امتياز مصر لمنطقة نرجس البحرية 445000 فدان (1800 كيلومتر مربع) شركة Chevron Holdings C Pte، المحدودة هى المشغل بحصة 45٪، بينما تمتلك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إينى IEOC Production BV 45٪ وتمتلك شركة ثروة للبترول ش.م.م حصة قدرها 10٪.

تتواجد Eni فى مصر منذ عام 1954، حيث تعمل من خلال شركة IEOC التابعة، تعد الشركة حاليًا المنتج الرائد فى البلاد حيث يبلغ إنتاجها الأساسى من الهيدروكربونات حوالى 350.000 برميل من المكافئ النفطى يوميًا، تماشياً مع استراتيجية net-zero بحلول عام 2050، تشارك Eni فى سلسلة من المبادرات التى تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصرى، بما فى ذلك تطوير محطات CCS ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوى وغيرها.