السيسى والقادرون باختلاف.. دعم مستمر وتلبية فورية للمطالب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرض الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية، في مقطع فيديو، نشره اليوم الأحد، الخدمات التى تقدمها الدولة لـ "القادرون باختلاف"، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمهم المستمر، ومشاركته لهم الاحتفال السنوى الخاص بهم.





وأظهر الفيديو وقوف الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جانب "القادرون باختلاف" وتوجيهاته بحسن معاملتهم، والاستجابة الفورية لمطالبهم. ووثق لحظة طلب الطفل "مهند" من الرئيس تدريس مادة "احترام الآخر" فى المدارس، الأمر الذى جرى تنفيذه على الفور، وحظى بإشادات واسعة. كما بين فرحة الرئيس بمشاركته "القادرون باختلاف" احتفالتهم وحرصه على حضورها.

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