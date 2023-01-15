جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن قطاع البترول كان قد حقق اكتشافات جديدة بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً فى الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل وذلك خلال عام 2022. وفى هذا الإطار حققت صادرات مصر من الغاز الطبيعى رقماً قياسياً لتصل إلى 8 مليون طن خلال عام 2022 مقارنة بـنحو 7 مليون طن عام 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: «إينى» تعلن كشفا جديدا بشرق المتوسط قبالة سواحل مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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