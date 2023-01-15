15 مقرا بالمستشفيات لدعم وخدمة ذوى الهمم فى الإسكندرية

وأضافت مديرة إدارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية - فى بيان، اليوم الأحد- أن هذه الإدارة تم استحداثها فى أول يونيو 2022، وهى الأولى من نوعها على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية.
وأشارت إلى أن هذه المقرات يتم من خلالها تقديم الخدمة بسهولة ويسر لذوى الهمم، عن طريق فريق دعم بكل مستشفى، يتكون من فرد الأمن الذى يستقبل المريض ويوجهه إلى مكان تلقى الخدمة، ويعفى المريض من الانتظار سواء بالعيادات الخارجية أو الاستقبال، كما تضم الفرق أفرادا مدربين على لغة الإشارة.
وأوضحت أن مقرات دعم ذوى الهمم تعد أيضا مقرا للاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة، وتحويلها إلى العيادات التخصصية التابعة لإدارة ذوى الهمم، مثل عيادة التغذية العلاجية لذوى الهمم بمستشفى أطفال الرمل، وعيادة علاج الصرع بمستشفى فوزى معاذ وغيرها، وذلك كنواة لتطبيق مشروع مصر بلا إعاقة، كما تقدم تلك المقرات الخصم الخاص بذوى الهمم طبقا لقانون 10 لعام 2018.
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