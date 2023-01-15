وزير الخارجية يستقبل نظيره الصينى فى القاهرة لبحث عدد من القضايا

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير خارجية الصين، تشين قانج، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير خارجية الصين، تشين قانج، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة. ومن المنتظر عقد اجتماع ثنائى بين الوزيرين؛ للتباحث حول عدد من القضايا وتعزيز التعاون، يعقبها مؤتمر صحفى.

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