إسكندرية جديدة.. سكن آدمى لـ2 مليون مواطن (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأوضح أن هذه المناطق هى: "العصافرة قبلى، سيدى بشر قبلى، دانا والمحروسة، عزبة محسن، الحضرة الجديدة، الدخيلة والشمعدان".
وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 مناطق هى "الدخيلة الجبلية - والعصافرة قبلى - ومحسن الكبرى) بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، وتجرى أعمال التطوير فى 3 مناطق أخرى "سيدى بشر قبلى - دنا والمحروسة - والحضرة الجديدة" بلغت 95%.
وأوضح الشريف، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها، وتنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وأعمال رصف الطرق، وأعمال إنارة الشوارع.
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