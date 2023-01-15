محمود محيى الدين: مصر والإمارات ستعملان سوياً من أجل تعزيز العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن مصر والإمارات ستعملان سوياً من أجل تعزيز العمل المناخى الدولى بالبناء على ما تم التوصل إليه فى مؤتمرى الأطراف فى جلاسجو وشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال مشاركته فى منتدى الطاقة العالمى للمجلس الأطلسى المنعقد بأبو ظبى، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداميلولا أوجونبيى، المدير التنفيذى لمؤسسة "الطاقة المستدامة للجميع" وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة.

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ نجح فى الإبقاء على أهداف تخفيف الانبعاثات، كما حقق المؤتمر تقدماً ملموساً فى ملف التكيف بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والتى يعتمد تنفيذها بقوة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار يعد أهم مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، ويمثل نجاحاً لدبلوماسية الرئاسة المصرية للمؤتمر ولجميع أطراف التفاوض بشأن العمل المناخى، كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الدبلوماسى الكبير.

وشدد محيى الدين على أهمية التمويل لأبعاد العمل المناخى السابق ذكرها على حد سواء، موضحاً أن إيجاد التمويل والاستثمارات وتوجيهها إلى مواضع العمل المناخي الصحيحة يمكن أن يتم من خلال التركيز على ثلاثة أبعاد هى البعد المحلى والإقليمى والدولى.

وأفاد بأن البعد المحلى يتم من خلال مشروعات ملموسة للعمل المناخى، مشيراً فى هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مصر والتى رسمت خارطة استثمار فى جميع المحافظات من خلال مسابقة وطنية على مستوى المحافظات فى المشروعات الخضراء الذكية.

وفيما يتعلق بالبعد الإقليمى، أشار محيى الدين إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، حيث نتج عن تلك المبادرة مجموعة مميزة ومتنوعة من المشروعات تعكس الأولويات على المستويات الإقليمية وتمثل فرصاً واعدة للاستثمار والتمويل.

وقال محيى الدين إنه على المستوى الدولى لم يعد كافياً الحديث عن 100 مليار دولار تعهدت بها الدول المتقدمة فى مؤتمر كوبنهاجن، حيث يحتاج العمل المناخى إلى تمويل إضافى وفق دراسة أجراها فريق خبراء رفيع المستوى برئاسة فيرا سونجوى ونيك سترن وتم عرض نتائجها فى مؤتمر شرم الشيخ لنحو تريليون دولار سنوياً حتى سنة 2025 و2,4 تريليون دولار حتى 2030، موضحاً أن تمويل العمل المناخى يتطلب تنشيط آليات خفض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار فى الطبيعة والمناخ، وتفعيل أسواق الكربون، وأن تتبنى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل معايير ميسرة.

ولفت رائد المناخ للرئاسة المصرية إلى وجود اهتمام كبير بالاستثمار فى الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام لا بد أن يقابله دور من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية لمساعدة الحكومات فى خفض المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة.

وأكد أهمية توحيد الجهود فيما يتعلق بالعمل المناخى، موضحاً أنه على الرغم من التكلفة العالية للعمل المناخى إلا أنه أقل تكلفة من معالجة الأضرار التى ستنتج عنه.