القوى العاملة: ختام برنامج تدريبى على مهنة توصيل الكهرباء بكفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 11:31 صباحاً - إختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ البرنامج التدريبي الذى تم تنفيذه بالوحدة المتنقلة بقرى حياة كريمة بمركز سيدي سالم على مهنة كهرباء التوصيلات ، وعمل الاختبار النهائى للمتدربين ، تحت إشراف إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بالمديرية ، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ببرامج التدريب المهنى للشباب خاصة فى قرى حياة كريمة الاكثر إحتياجاً لتحسين مستويات المعيشة والدخول لسوق العمل .

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم الانتهاء من فعاليات الدورة التدريبية فى مجال الكهرباء والتى استمرت لمدة أسبوعين تحت إشراف عادل العوضي مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني، كما تم عمل الاختبار النهائى للمتدربين لتحديد مدى استيعابهم لمحتوى البرنامج التدريبي وقياس مستوى مهارتهم على هذه المهنة .

وأكد مدير المديرية ، أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ دورات تدريبية بشكل مكثف لتدريب أبناء قرى حياة كريمة على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم ورفع كفاءتهم بما يساهم في الحصول على فرصة عمل كريمة، وقد وجه المتدربون شكرهم لوزارة القوى العاملة على الفرص المجانية التى تقدمها للشباب للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل وعلى المساهمة فى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .