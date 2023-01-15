«حياة كريمة» فى أسيوط.. 2000 مشروع بـ44 مليار جنيه (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - المحافظ استعرض خلال لقائه وفد شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لبحث دعم جهود تنفيذ مشروعات الكهرباء بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات قطاع الكهرباء التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وقال المحافظ إنه يجرى تنفيذ 149 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه فى قطاع الكهرباء بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

ونوه المحافظ بتنفيذ 149 مشروع كهرباء بـ4 مليارات و936 مليون جنيه، و35 مشروع مجمعات خدمية بـ358 مليون جنيه، و35 مشروع مجمعات زراعية بـ259 مليون جنيه، و82 مشروع شباب ورياضة بـ366 مليون جنيه، و39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه.

ولفت إلى تنفيذ 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، و327 مشروع طرق وكبارى بتكلفة 366 مليون جنيه، و131 مشروع أبنية تعليمية بتكلفة 431 مليون جنيه، و28 مشروعا بقطاع الرى بتكلفة 733 مليون جنيه، و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 110 ملايين جنيه.

وأوضح أنه جار تنفيذ 36 مشروعا بقطاع التضامن الاجتماعى بـ166 مليون جنيه، و298 مشروعا فى قطاعى الغاز الطبيعى والاتصالات، و62 مشروع أسواق ومواقف ونقاط الإطفاء بـ434 مليون جنيه، و131 مستشفى ومكتب بريد ونقطة شرطة، و53 محطة غاز ومياه ومعالجة صرف، و11 محطة سكة حديد.