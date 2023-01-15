«القوى العاملة» تختتم دورات على مهن يحتاجها سوق العمل فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، بشأن الاختبارات النهائية للدورة التدريبية لعدد 11 متدرب على مهنة النقاشة والدهانات بالوحدة المحلية لقرى الراشدة بالداخلة، وكذلك اختبارات نهاية الدورة التدريبية لعدد 10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بالداخلة.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم. وأوضح احمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أنه جرى بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة عمل الإختبار النهائى للبرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه للشباب من الذكور على مهنة النقاشة والدهانات وذلك لإصقال مهارات المتدربين عمليا على أرض الواقع على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظة. وأضاف أن المديرية انتهت أيضا من الدورة التدريبية المنعقدة بالوحدة المتنقلة الموجودة بقرية الموشية بالداخلة، لعدد 10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات ذمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا لرفع مستوى معيشة مواطنيها والحصول على فرص عمل لائقة داخل سوق العمل.

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