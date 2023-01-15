وأوضح الدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القاهرة، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى فى المصالح الحكومية التابعة لمديرية أمن القاهرة.
وأضاف «شوقى» أن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، قدمت خدمات فحص فيروس «بى» و«سى» ونقص المناعة البشرية المكتسب فى «مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، ومجمع تراخيص التبين، وإدارة قوات أمن طرة، وإدارة قوات أمن التابعة لمدينة نصر غرب، ومجمع تراخيص السلام، ومجمع تراخيص حلوان، وإدارة قوات أمن السلام أول وثان، وإدارة مرور عبود، وإدارة مرور الأميرية، وإدارة مرور بولاق أبو العلا، وإدارة مرور الساحل».
وأشار«شوقى» إلى تحويل 4 مواطنين كانت نتائج فحوصاتهم الأولية إيجابية، إلى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لاستكمال الفحص الطبى المتقدم، والبدء فى العلاج، كل حسب حالته الصحية، مؤكدا استمرار توجيه الفرق الطبية، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين فى المصالح الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: الكشف عن فيروس سى لـ1088 مواطنا بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.