وزير الإسكان: تكثيف الجهود لتطوير منظومة الصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحى بالدقهلية بالعديد من المشروعات الاستثمارية، ومشروعات الإحلال والتجديد خلال العام الماضى 2022 ، لتطوير الخدمات المقدمة بقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظة.

وشملت المشروعات محطات وشبكات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" المرحلة الأولى بمركز ومدينة شربين لخدمة 26 قرية و269 عزبة، تمثلت فى تنفيذ 5 روافع مياه بقرى رأس الخليج، أبو جلال، أبو زاهر، بساط كريم الدين، الوكالة، و3 محطات مياه بمناطق شربين ورأس الخليج والحاج شربينى، و20 محطة رفع صرف صحى و9 محطات معالجة صرف صحى، بجانب تنفيذ وصلات مياه شرب بإجمالى 6417 وصلة، ووصلات صرف صحى بإجمالى 12671 وصلة، بجانب استكمال تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل لـ92 قرية بالمحافظة بتكلفة 6 مليارات جنيه ضمن مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP الممول من البنك الدولى والقائم على النتائج، حيث بلغت نسبة التنفيذ حالياً 85% من المشروع، وبلغ عدد وصلات الصرف الصحى المنزلية 25203 وصلات.

وفى ذات السياق، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تمويل مشروعات الإحلال والتجديد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والتى شملت إحلال وتجديد خطوط المياه، وشبكات الصرف الصحى، وخطوط طرد محطات الرفع، وتطوير محطات المعالجة، بجانب تطوير منظومة معدات الصيانة والتعامل مع الأمطار.

وأوضح المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن عمليات إحلال وتجديد خطوط المياه، بلغت تكلفتها 56.825 مليون جنيه، وشملت إحلال وتجديد خطوط المياه الاسبستوس بحى عزبة جاد، وإحلال وتجديد أحواض الشبة بمرفق مياه طلخا، وإحلال وتجديد خطوط المياه بشوارع أجا، وإحلال وتجديد خط مياه الشرب المغذى لمدينة الجمالية، وتعديل خطوط المياه المتعارضة مع توسعات كوبرى الروضة برافد جمصة، وإحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصات بطول 800 متر بشارع عبد المنعم رياض بدكرنس، وإحلال وتجديد محطة مياه بانوب، وإحلال وتجديد محطة مياه الشيخ حمام، وإحلال وتجديد محطة مياه تيرة الهولندى بنبروه، والاستلام الابتدائى لبعض خطوط المياه بشبكة منية النصر، والاستلام النهائى لمحطة مياه الشوامى.

وأضاف أن عمليات إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى، بلغت تكلفتها 65.175 مليون جنيه، فى حين خصصت الشركة ما قيمته 10 ملايين جنيه للتعامل مع أثار الأمطار، لافتاً إلى أنه تم الاستلام الابتدائى لـ 5 مشروعات والاستلام النهائى لـ 19 مشروعا، ما بين شبكات انحدار وخطوط طرد بمناطق المنزلة وتمى الأمديد وميت سلسيل والسنبلاوين وبنى عبيد ومنية النصر وجمصة، حيث إن الشركة تُدير حالياً: 201 محطة مياه و51 محطة معالجة، و695 محطة رفع، وتبلغ كمية المياه المنتجة السنوية حوالى 621 مليون م3 / سنوياً.

وفى مجال الجودة، قال: تم تجديد اعتماد شهادة الأيزو 17025 للشركة من المجلس الوطنى للاعتماد إيجاك، وتم إصدار لأول مرة النسخة التجريبية من كتيب الإرشادات ودوريات التحاليل اللازمة لتأكيد الجودة بالمعامل التابعة مع المداومة على رفع العينات ومراقبة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات والسيب النهائى لمحطات المعالجة، بمعدل 600 عينة يومياً لمياه الشرب، وأكثر من 100 عينة من السيب النهائى لمحطات معالجة الصرف الصحى.

وفيما يخص قطاع التشغيل والصيانة، حصلت الشركة على تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لـ 8 محطات معالجة من محطات الشركة، و3 محطات مياه شرب، وجارٍ تجهيز 13 محطة معالجة أخرى، و3 محطات مياه للحصول على الشهادة خلال عام 2023، وفيما يتعلق بترشيد الكهرباء: تم إنشاء محطة الطاقة الشمسية بديوان عام الشركة وتتكون من 80 لوحا شمسيا، قدرتها الفعلية 41 كيلو وات تيار متردد، بإنتاج سنوى 73 ميجا وات تقريباً، وهذه المحطة تعمل على توفير ما يقارب من 90 ألف جنيه سنوياً وفقاً لتعريفة الكهرباء.

وقال: "فى مجال ميكنة الخدمات والتحول الرقمى، تم اتباع نظام التحصيل من خلال ماكينات الدفع غير النقدى (POS)، فضلاً عن أنه يتم استقبال قراءات العملاء من خلال تطبيق قراءتى والموقع الإلكترونى للشركة، كما تم تفعيل نظام CRM بمراكز خدمة العملاء بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وتم تحديث غرفة مركز بيانات الشركة، وتحديث الأجهزة والأنظمة التكنولوجية الخاصة بالبيانات".

وفيما يتعلق بتنمية القدرات والتدريب، أضاف أنه تم تنفيذ 266 دورة تدريبية تنوعت ما بين دورات طبقاً للمسار الوظيفى للوظائف التكرارية، ودورات طبقاً للاحتياجات التدريبية، ودورات العمالة الحرفية، ودورات طبقاً للتدريب الإلكترونى، واستفاد منها 4113 متدربا، وتم تنفيذ تلك الدورات بمركز التدريب الإقليمى التابع للشركة والحاصل على الأيزو 9001 لسنة 2005 وتم التجديد للعام السابع على التوالى، بالإضافة إلى حصوله على شهادة التميز فى تطبيق المسار الوظيفى من قبل الإدارة العامة للمسار الوظيفى، والمركز الأول فى التقييم السنوى من الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة للعام السادس على التوالى.

وفى مجال نشر الوعى المائى، تم تنفيذ 553 نشاطا توعويا استهدف أكثر من 168960 مواطنا بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والثقافة، والأوقاف، والمنطقة الأزهرية، بالإضافة إلى إدارة الإعلام البيئى بمحافظة الدقهلية، والجامعة، وتنوعت الأنشطة ما بين ندوات توعوية، وقوافل مائية بالقرى، وزيارات تعريفية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، واستطلاعات رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وحملات طرق أبواب، حيث تم تنفيذ تلك الأنشطة تحت شعار "كل نقطة بتفرق".