خطوات الاستعلام عن الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الإنفوجراف التالى خطوات الاستعلام عن الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة:- ويقدم الكارت العديد من الامتيازات، منها توفير 5% من نسب الوظائف الحكومية لذوى الهمم، والكشف الطبى بالمجان، والإعفاء من الضرائب والمصروفات المدرسية، وإعفاء السيارات الخاصة بهم من رسوم الجمارك، وخصم فى قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، والدمج فى مدارس التعليم الأساسى.

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