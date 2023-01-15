القوى العاملة: بروتوكول تعاون مع” المشروعات البترولية ” في التدريب المهني ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 10:33 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ، بشأن توقيع برتوكول تعاون مشترك فى مجال التدريب المهنى مع شركة المشروعات البترولية الاستشارات الفنية ( شركة بتروجيت - حقل ظهر ) ويمثلها المهندس جابر فتة مدير عام مشروع حقل ظهر ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنفيذ استراتيجية الوزارة التى تهدف تأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهنى التحويلى وإكسابهم المهارات الفنية والتقنية اللازمة للمنافسة فى سوق العمل و مواجهة متطلباته.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديري القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أن البرتوكول تضمن تدريب الشباب على مجموعة من المهن التى تحتاج إليها الشركة فى مشروعاتها المختلفة ، وان يكون التدريب بنظام الساعات المعتمدة وأن يتقاضى المتدرب مبلغ ٣٠جنيه عن كل يوم تدريبى تتحملها الشركة وأن يمنح المتدرب الذى يجتاز الاختبارات شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة بعد انتهاء مدة التدريب .

وأضاف مدير المديرية انه قام بتوقيع البروتوكول من جانب الشركة المهندس عاطف السيد مدير عام مساعد لمشروع حقل ظهر ، بحضور محمود السقا وكيل المديرية ، ومنار العوضى مدير ادارة التدريب المهني، وحنان سليمان مدير الحسابات ، ووسام محمد مدير ادارة بحوث العمالة ، ومحمد سامح مدير عام مساعد الموارد البشرية بالشركة ، وقد تفقد مدير المديرية والوفد المرافق مدرسة ورش بتروجيت حيث بدا التطبيق الفعلي للبروتوكول بالتحاق عدد ١٥ متدرب من الشباب على مهنة برادة المواسير بنظام الساعات المعتمدة وتبلغ مدة البرنامج التدريبى 620 ساعة تدريبية.