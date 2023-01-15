جدة - نرمين السيد - أبرزت وكالة الأنباء الكويتية اليوم، الأحد، تحقيقا مصورا بعنوان "أهرامات مصر التاريخية تستعيد بريقها كوجهة للمعارض والفاعليات العالمية، ما جعلها خلال الفترة الأخيرة تحظى باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية".





وأشارت كونا فى التحقيق المصور إلى أنه لا شىء يضاهى لحظات يعيشها المرء فى أحضان رقعة عاصرت التاريخ منذ أكثر من 2500 عام قبل الميلاد، يتمتع خلالها ببانوراما صباحية وأخرى مسائية تتزين بالألوان والحركة وجاءت على الضفة الغربية لنهر النيل الخالد أهرامات الجيزة لتحفر مكانها فى التاريخ، وتصبح "إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة" كما نجحت منطقة الأهرامات خلال الفترة الأخيرة فى استعادة بريقها ومكانتها التاريخية كوجهة للمعارض الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وعروض الأزياء العالمية، والتى تستقطب مشاهير العالم وتحظى بمتابعة وتغطية واسعة من جانب وسائل الإعلام العالمية. وأكدت كونا أن اختيار الأهرامات لإقامة مثل هذه الفعاليات يعد فرصة ذهبية للترويج عن الأماكن الأثرية والتاريخية المصرية، نظرا للعوائد الضخمة التى تحققها للقطاع السياحى والاقتصاد المصرى بشكل عام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الإعلام الكويتى»: أهرامات مصر تستعيد بريقها كوجهة للفعاليات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.