تعليم الغربية: تجهيز 407 لجان لاستقبال 90 ألف طالب بالشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، مضيفا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة بلغ 89296 طالبا منتظما، و1200 طالب منازل، بإجمالى 90496 طالبا وطالبة (منتظم/منازل) فى 407 لجان، وأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بلغ 1978 طالبا وطالبة فى 15 لجنة.





وأشار إلى أن جميع مدارس الغربية جاهزة تماماً لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية)، والتى ستبدأ 18 يناير وتنتهى 25 يناير، لافتا إلى أن الإدارات التعليمية العشر، قد أنهت كل استعداداتها فى تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح. وأكد ضرورة توفير الجو المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحانى، حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أى مشكلة فى الحال.

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