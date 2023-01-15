جدة - نرمين السيد - قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن إجمالى ما تم توريده من محصول أرز الشعير بالمحافظة حتى الآن بلغ 40 ألف طن، من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مضارب المحافظة، بالإضافة إلى 81 مضربا تابعا للقطاع الخاص ومتعاقدة ضمن المنظومة الحالية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفر الشيخ.. توريد 40 ألف طن أرز حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.