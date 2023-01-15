طقس اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ليلا على مطروح والسلوم ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ولرتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 11

الإسماعيلية 20 10

السويس 19 10

العريش 19 10

رفح 19 11

رأس سدر 20 9

نخل 16 2

كاترين 13 1

الطور 21 9

طابا 18 11

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 18 11

السلوم 17 10

سيوة 17 6

رأس غارب 21 12

الغردقة 22 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 22 13

شلاتين 24 16

حلايب 22 15

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 22 15

الفيوم 19 8

بنى سويف 19 7

المنيا 19 7

أسيوط 18 6

سوهاج 19 8

قنا 21 9

الأقصر 21 8

أسوان 21 10

الوادى الجديد 20 6

أبوسمبل 21 10